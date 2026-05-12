Мэрия не отдаст военкоматам зоопарк и парк Маяковского

Сегодня в Екатеринбургской городской думе состоялось заседание комиссии по муниципальной собственности. Депутаты рассмотрели проект «Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам».

Как сообщили в пресс-службе ЕГД, проектом документа предусмотрена возможность предоставления военкоматам в безвозмездное пользование и без проведения торгов объектов, принадлежащих муниципальным учреждениям культуры. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова уточнила, что в список таких объектов не входят театры, музеи, городской зоопарк и парк Маяковского.

Как уже писал «Новый День», здания объектов культуры могут быть переданы в пользование военкоматам без проведения торгов «в целях оказания содействия в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации». То есть при необходимости в помещениях будут организованы призывные пункты.

В пояснительной записке указано, что постановление принимается для соответствия федеральному законодательству. Оно не устанавливает новых и не изменяет существующих обязательств, не требует дополнительных расходов из бюджета. Проект решения рассмотрит Екатеринбургская дума.

Екатеринбург, Елена Владимирова

