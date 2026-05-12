Полиция ищет женщину в голубой норковой шубе, которая отдала несколько миллионов мошенникам

Жертву мошенников разыскивает полиция. Она отдала несколько миллионов мошенникам, но по какой-то причине не сообщила об этом в полицию.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, установить жертву удалось благодаря целой цепочке преступлений.

Сначала сотрудники УВД Лесного совместно с областным главком задержали курьершу, которая забирала деньги у жертв криминальных схем.

Уроженка Ядринского района Республики Чувашии по имени Людмила прибыла из Казани в Москву, а оттуда на Урал – везде она работала курьером мошенников.

«Один из жителей закрытого города имел неосторожность пообщаться в мессенджере «Телеграм» со злоумышленниками, действовавшими от имени правоохранительных структур и Центробанка. 85-летнего дедушку – инженера облапошили по распространенной схеме – запугали уголовным преследованием якобы за финансовую помощь Украине. Несмотря на то, что это был обычный фейк, мужчина взял свои личные накопления в сумме 2 млн 80 тыс. рублей и на такси привез их в Екатеринбург, где на набережной Рабочей Молодежи передал курьеру из рук в руки, той самой пособнице аферистов. На ее счету, как предполагают сыщики, только в Московской области порядка 10 эпизодов, потерпевшими по которым проходят пожилые люди. В настоящее время любительница чужих денег арестована и содержится под стражей в СИЗО Кировграда. Взяли ее в криптообменнике при попытке перечислить несколько миллионов рублей еще одной жертвы своим работодателям. Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившимся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку. Представители МВД ищут пострадавшую», – отметил полковник Горелых.

Приметы потерпевшей:

40-50 лет, рост 160-165 см, волосы светлые по плечи, была одета в голубые джинсы и угги светлого цвета. Свои деньги она передала Людмиле 6 марта в период с 14:00 до 16:00 в Екатеринбурге на улице Спутников, дом 16/2.

Следственным подразделением ОВД Лесного по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Пострадавшую гражданку полиция просит откликнуться и позвонить по телефону в дежурную часть: 8-34342-2-68-77.

Екатеринбург, Елена Васильева

