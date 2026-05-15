СМИ помогли угрозыску найти жертву мошенников в голубой норковой шубе

Жертву мошенников, о которой было известно только то, что она носит голубую норковую шубку, помогли найти интернет-СМИ Свердловской области.

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, женщина, которая отдала мошеннице более 2 миллионов рублей, не стала обращаться в полицию, так как не верила, что ей там смогут помочь. Но так как история об аресте аферистки широко разошлась по сетям, потерпевшая сама увидела этот сюжет в новостях.

«Теперь женщина снова поверила в справедливость и наконец-то написала заявление в полицию. Она на камеру дала советы землякам не повторять ее ошибок и выразила искренние слова благодарности представителям МВД за хорошую работу. В ближайшее время, после проведения полицией необходимых следственных действий, ей вернут похищенное», – резюмировал Валерий Горелых. Он добавил, что незнакомкой в голубой шубке оказалась 59-летняя бывшая сотрудница аэропорта Кольцово.

Напомним, курьершу мошенников арестовали несколько дней назад в криптообменнике при попытке перечислить своим работодателям очередной транш. Ее последняя жертва тоже попала на камеры.

Курьер мошенников. Фото предоставлено Валерием Горелых

Злоумышленница – уроженка Ядринского района Республики Чувашии по имени Людмила – прибыла из Казани в Москву, а оттуда на Урал – везде она работала курьером мошенников. Сначала она забрала больше 2 млн рублей у 85-летнего дедушки, которого перед этим по телефону запугал ее сообщник. Пенсионер на такси привез деньги в Екатеринбург, где на набережной Рабочей Молодежи передал их курьерше из рук в руки.

На счету гастролерши, как предполагают сыщики, только в Московской области порядка 10 эпизодов, потерпевшими по которым проходят пожилые люди. В настоящее время любительница чужих денег арестована и содержится под стражей в СИЗО Кировграда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

