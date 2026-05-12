Паслер утвердил требования к подземным укрытиям

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал положение о требованиях к укрытиям, где граждане смогут прятаться в случае воздушной тревоги.

Так, высота помещения должна быть не менее 1,7 м, на каждого человека должно приходиться не меньше 0,6 кв. м пола. Подвалы должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию, там должны стоять стулья и скамейки.

В подъездах многоквартирных домов необходимо разместить памятки для населения, где будет указано, где находится ближайшее укрытие.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что при возникновении беспилотной или ракетной опасности УК и ТСЖ обязаны обеспечить жильцам многоквартирных домов доступ в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище.

Обычно подвалы закрыты для жителей из соображений безопасности, поскольку в них имеются инженерные коммуникации. Однако такие помещения являются общедомовым имуществом, а значит, по требованию собственников их обязаны открыть.

Также УК или ТСЖ должны довести до сведения жителей информацию о местонахождении временных укрытий, разместив в подъездах многоквартирного дома памятку с порядком действий при сигнале сирены «Внимание всем!». В ней должны быть указаны адрес подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие (например, паркинга), место хранения ключей от него и порядок доступа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

