Мэрия Екатеринбурга: УК и ТСЖ должны при тревоге обеспечить жильцам доступ в подвал

При возникновении беспилотной или ракетной опасности УК и ТСЖ обязаны обеспечить жильцам многоквартирных домов доступ в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище, сообщили в пресс-службе мэрии.

Обычно подвалы закрыты для жителей из соображений безопасности, поскольку в них имеются инженерные коммуникации. Однако такие помещения являются общедомовым имуществом, а значит, по требованию собственников их обязаны открыть.

Также УК или ТСЖ должны довести до сведения жителей информацию о местонахождении временных укрытий, разместив в подъездах многоквартирного дома памятку с порядком действий при сигнале сирены «Внимание всем!».



В ней должны быть указаны адрес подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие (например, паркинга), место хранения ключей от него и порядок доступа.

Кроме того, организация, управляющая домом, обязана содержать такие помещения сухими, чистыми, с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение.

Если УК или ТСЖ отказывается предоставить доступ к подземному помещению или содержит его в ненадлежащем состоянии – вы можете направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.

Как уже писал «Новый День», ранее в администрации сообщили, как узнать адрес ближайшего убежища. Можно обратиться через «Платформу обратной связи» на «Госуслугах» в адрес районной администрации, администрации Екатеринбурга или на имя главы Екатеринбурга Алексея Орлова; в свою управляющую компанию; напрямую в районную администрацию. Корреспондент «Нового Дня» 5 мая обратилась в городскую администрацию и свою УК, но ответа пока не получила.

Екатеринбург, Елена Владимирова

