Городские власти не будут оборудовать укрытия в подвалах

Администрация Екатеринбурга не может тратить средства на оборудование убежищ в подвалах многоквартирных домов, так как это противоречит действующему законодательству.

Как поясняет близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», по закону привести убежища в готовность может только его собственник. Защитные сооружения гражданской обороны (бомбоубежища в классическом представлении) являются собственностью РФ, так что финансировать их реконструкцию должно государство. А подвалы жилых домов являются общедомовым имуществом, то есть переоборудовать их можно только за счет самих жильцов.

Как уже писал «Новый День», 12 мая губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал положение о требованиях к укрытиям, где граждане смогут прятаться в случае воздушной тревоги. Так, высота помещения должна быть не менее 1,7 м, на каждого человека должно приходиться не меньше 0,6 кв. м пола. Подвалы должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию, там должны стоять стулья и скамейки.

В подъездах многоквартирных домов необходимо разместить памятки для населения, где будет указано, где находится ближайшее укрытие.

Ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что при возникновении беспилотной или ракетной опасности УК и ТСЖ обязаны обеспечить жильцам многоквартирных домов доступ в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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