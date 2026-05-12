Профессор Наталья Зубаревич: свердловчане чаще других заедали и запивали ненормальности жизни, но теперь придется перестраиваться

Рынок общепита Свердловской области неизбежно столкнется с экономическими вызовами после бурного роста в прошлом году. Об этом заявила профессор МГУ, экономико-географ Наталья Зубаревич на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге.

«С 2023 по 2025 годы общепит был реальным драйвером в сфере услуг. Потому что народ заедал и запивал ненормальности жизни. Это нормальный российский способ адаптации. В Свердловской области общепит в прошлом году вырос на 15%. Вы вторые после Москвы, и ваш социальный оптимизм вызывает большое уважение. Но только теперь свердловскому общепиту придется перестраиваться сильно круче, чем в среднем по стране. Потому что по буфету гуляли долго. В 2026 году смена условий такова: повышение ставки НДС, удорожание еды и ухудшение спроса, так как рост доходов населения замедлился. Все слилось в идеальный шторм. Сейчас поняли, что погорячились, и общепит временно освободили от НДС с 1 апреля. Вообще с малым бизнесом не просто погорячились, а совершили большую ошибку (на этих словах зал взорвался аплодисментами, – прим. ред.). Власти не соберут те налоги, которые запланировали. Это уже по первому кварталу текущего года понятно», – рассказала Наталья Зубаревич.

При этом официальная статистика диссонирует с реальным положением дел, отметила профессор. По данным Росстата, за январь-февраль 2026 года рынок общепита вырос на 11%. «Откуда такие цифры? А за март вообще ничего не дали. Но я терпеливая, я подожду», – отметила эксперт. Единственным понятным объяснением, по ее словам, может быть изменение структуры рынка. В городах-миллиониках закрываются рестораны (снижение на 5%), кафе (на 6%) и бары (на 11%), но при этом растет, хотя и не быстро, потребление фастфуда.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube