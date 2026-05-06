Баров стало больше, а ресторанов меньше – как меняется рынок общепита Екатеринбурга

В Екатеринбурге сокращается количество ресторанов, но растет число баров, кофеен и заведений фастфуда. Об этом говорит статистика за первый квартал 2026 года. В целом, несмотря на трудные времена для ресторанного бизнеса, общепит в уральской столице процветает.

Как сообщили «Новому Дню» в городском департаменте потребительского рынка, в первом квартале в Екатеринбурге закрылось 75 объектов на 2623 места. Причины – низкая рентабельность или необходимость капитального ремонта. Но за тот же период появилось 94 точки общепита на 2729 мест. Среди них, например, есть новый ресторан Neoni в квартале Архангела Михаила, а также открытые после реконструкции ресторан «Креветки и бургеры» на улице 8 Марта, ресторан «Эверест» в одноименном ЖК и ресторан «Голубчик» на улице Горького. Таким образом, прирост за три месяца составил 19 точек общепита.

Однако структура заведений немного изменилась по сравнению с началом 2026 года. В городе было 214 ресторанов – стало 211, был 241 бар – стало 247, была 271 кофейня – стало 280, было 357 предприятий быстрого обслуживания – стало 167. При этом количество кафе, столовых, закусочных и буфетов колеблется незначительно.

Добавим, что всего в Екатеринбурге сейчас работают 2803 заведений общепита, из них порядка 660 – это столовые и буфеты, которые находятся на закрытой территории предприятий и образовательных учреждений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

