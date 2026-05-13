Прокуратура заинтересовалась уральцем, который после клуба проснулся в вагоне с углем

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям в СМИ о необычном «путешествии» молодого человека, который после посещения ночного клуба очнулся в грузовом вагоне с углем.



«Поводом для проверки стал проезд молодого человека в грузовом полувагоне от станции Ишим до Тюмени. По ее итогам будет дана оценка состоянию безопасности на объектах инфраструктуры, эффективности режимных мероприятий», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уже писал «Новый День», накануне в телеграм-каналах завирусилось видео с жителем Екатеринбурга, который отдохнул в ночном клубе, а затем каким-то образом оказался в товарном вагоне, едущем в Тюмень.

Позже герой видео уточнил в соцсетях, что отдыхал в клубе не в Екатеринбурге, а в Ишиме. «Решил пойти пешком проветриться, но вместо дома попал в вагон. Как там очутился – загадка», – написал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

