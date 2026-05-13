В Екатеринбурге появятся еще 173 новых остановки

Администрация Екатеринбурга определила победителя аукциона на право поставить и смонтировать в городе 173 новых остановочных комплекса. Подписание контракта ожидается 23 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новые остановки появятся во всех районах города. Контракт рассчитан на 2 года, но монтаж комплексов планируется завершить уже в этом году.

Размеры новых остановок будут больше, чем у закупленных в прошлом году. При необходимости на самых людных площадках смогут установить сразу две конструкции в ряд – как, например, у колледжа имени Ползунова.

Напомним, в декабре 2025 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в городе уже обустроено 220 новых остановок общественного транспорта на месте снесенных киосков. В 2026 году мэрия обещала установить еще 150 современных навесов, и на этом завершить обновление остановочных комплексов.

«В 2025 году завершилось действие договоров на большую часть нестационарных торговых объектов. Сегодня законодательство запрещает совмещать остановочный павильон с другим объектом, есть ГОСТы. Я признаю, что были нестыковки в графиках демонтажа и установки новых навесов. Мы провели работы над ошибками и синхронизировали этот процесс», – сообщил тогда Алексей Орлов. Мэр также отметил, что на загруженных маршрутах устанавливаются остановки из двух, и даже четырех модулей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube