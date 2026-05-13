В полиции рассказали о семье, в которой ребенок выпал с 15-го этажа

4-летний мальчик, который сегодня утром выпал из окна 15-го этажа на улице Таватуйской, упал не на асфальт, а на траву. Сейчас врачи реанимационного отделения ДГБ № 9 делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых добавил, что семья, в которой произошло ЧП, неполная, ранее на учете в ПДН не состояла. Воспитанием двух детей занимается мать, работающая на одном из объектов РЖД. Из окна выпал младший малыш. «Причиной трагедии на этот раз стала не москитная сетка (ее в квартире не было), а беспрепятственный доступ к открытому окну. Сотрудники полиции анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы установить более подробные обстоятельства случившегося. Одна из прохожих женщин, увидевшая падение мальчика, попыталась его поймать, но немного не успела», – сообщил представитель полиции.

По словам Горелых, только в 2025 году в Свердловской области выпали из окон 46 детей, трое из них погибли. В текущем году это уже пятый случай, один закончился летальным исходом. «Беда кроется в том, что многие родители до сих пор не озаботились установлением оконных замков – блокираторов», – подчеркнул Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следственные органы Железнодорожного района Екатеринбурга начали проверку. «В связи с наступлением теплого сезона СК России в очередной раз призывает родителей и законных представителей не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Помните, что москитная сетка не является защитой и не выдерживает вес ребенка», – добавил Шульга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

