Омич засудил Екатеринбургский метрополитен за травму на турникете

Житель Омска выиграл суд в местном суде против Екатеринбургского метрополитена. Мужчина получил травму бедра во время прохода через турникет на станции «Проспект Космонавтов» и требовал компенсации и возмещение расходов за лечение.

Как сообщили в пресс-службе судов Омской области, ответчик иск не признал и оспаривал как сам факт травмирования турникетом, так и заявленный размер компенсации, полагая его завышенным. Однако суд достоверно установил причинно-следственную связь между ударом турникета и травмой истца. Выводы сделаны на экспертном заключении, медицинских документах и показаниях истца и его супруги. С транспортного предприятия взыскано более 120 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсация морального вреда, расходы на лекарства и МРТ, утраченный заработок и штраф. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, до 2024 года на станциях Екатеринбургского метрополитена стояли старые советские турникеты с открытыми раздвижными створками. Пассажиры их прозвали «злыми», так как при попытке пройти через них «зайцем», створки резко закрывались и больно ударяли по ногам. При сбое оплаты могли пострадать и вполне добросовестные пассажиры. Так, в 2025 году женщина отсудила у метрополитена 300 тысяч рублей за получение травмы – она оплатила проезд и прошла турникет на разрешающий сигнал, но ее защемило створками.

Омск, Ангелина Сергеева

