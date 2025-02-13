Екатеринбургский метрополитен выплатит более 300 тысяч рублей пассажирке, которую защемило «злым» турникетом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал екатеринбургский метрополитен выплатить компенсацию пассажирке, которая получила травму при проходе через турникет на станции «Ботаническая».

Инцидент произошел 22 апреля 2024 года. Тогда на «Ботанической» стояли еще старые советские турникеты с открытыми раздвижными створками. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 45-летняя женщина оплатила проезд и после разрешающего сигнала прошла турникет, но из-за сбоя механизма ее защемило створками. Пассажирка получила частичный разрыв мышц бедра с образованием гематом. Ей потребовалось длительное лечение, она до сих пор нуждается в постоянном уходе и не может вести полноценный образ жизни. Екатеринбурженка подала в суд на метрополитен. Учитывая заключение прокурора, суд встал на сторону женщины.

С ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» взыскана компенсация морального вреда в размере более 210 тысяч рублей, компенсация расходов на лечение и реабилитацию в размере более 8 тысяч рублей, а также штраф в пользу истца более 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

В прокуратуре также отметили, что аналогичный случай произошел на станции «Ботаническая» в феврале 2024 года – тогда травму при проходе через турникет получила 36-летняя пассажирка. Напомним, модернизация входных турникетов в метрополитене завершилась в октябре 2024 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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