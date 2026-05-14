С помощью городских субсидий в Екатеринбурге благоустроят 6 дворов

В 2026 году в Екатеринбурге благоустроят шесть дворов, владельцы которых победили в городском отборе и добились выделения субсидий из муниципального бюджета.

Как сообщил в соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов, работы будут организованы во дворах по адресам: ул. Коуровская, 17; ул. Челюскинцев, 21-23; ул. Уральская, 67, и ул. Советская, 39; ул. Амундсена, 72; ул. Бажова, 134; ул. Декабристов, 16-18, лит. Д.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году в программу попали три двора: на улице Мамина-Сибиряка, 70; на улице Московской, 225, корпус 4; на улице Начдива Онуфриева, 68. Всего, начиная с 2017 года, в городе благоустроено 193 двора.

Работы проходят на условиях софинансирования по инициативе самих екатеринбуржцев. Большую часть средств дает муниципалитет. Доля жителей варьируется в зависимости от объема работ. Горожане могут сделать во дворе как просто освещение и новые проезды, так и спортивную, детскую площадки, территорию для выгула собак, посадить деревья и кустарники и так далее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube