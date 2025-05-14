Этим летом в Екатеринбурге благоустроят три двора

В Екатеринбурге начались работы по благоустройству дворов, включенных в программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 2025 году в программу попали три двора: на улице Мамина-Сибиряка, 70; на улице Московской, 225, корпус 4; на улице Начдива Онуфриева, 68. Все работы должны завершиться к октябрю.

Кроме того, скоро стартует прием заявок на благоустройство дворов по программе в 2026 году. Жители города могут найти на сайте администрации своего района перечень дворов, которые подходят для участия в ФКГС. Подать документы нужно до начала июля.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. За это время удалось благоустроить 190 дворов.

Работы проходят на условиях софинансирования по инициативе самих екатеринбуржцев. Большую часть средств субсидирует муниципалитет. Доля жителей варьируется в зависимости от объема работ. Горожане могут сделать во дворе как просто освещение и новые проезды, так и спортивную, детскую площадку.

В прошлом году двор жилого дома на улице Пехотинцев, 21б, также благоустроенный по этой программе, занял третье место в I Всероссийском конкурсе «Лучший двор».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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