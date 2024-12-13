Екатеринбургский двор вошел в тройку лучших в стране. Как он выглядит (ФОТО, ВИДЕО)

Двор жилого дома на улице Пехотинцев, 21б, в Екатеринбурге занял третье место в I Всероссийском конкурсе «Лучший двор». В этом году территорию благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на соревнование поступило 820 работ из 78 субъектов Российской Федерации. Участники представили проекты, направленные на развитие новых дворовых пространств и улучшение качества среды проживания, а также идеи по благоустройству подъездов, дворов, игровых и спортивных площадок. В финальном этапе за победу сражались 200 участников из 65 регионов.

Проект благоустройства двора по улице Пехотинцев, 21б, представленный Георгием Абузиным, занял третье место в номинации «Реализованный проект». В проекте были учтены пожелания жителей всех возрастов и даже потребности домашних животных. Для отдыха пожилых людей сделана локация в теневой зоне, чтобы не было жарко летом. Для безопасности детей обустроена дорожка для езды на роликах, самокатах. Специально посажена ель, чтобы в новогодние праздники жители смогли нарядить живую красавицу. Стоимость проекта – порядка 24 миллионов рублей, из которой в соответствии с программой 25 % оплатили жители.

Как благоустроить двор

Ранее член правления товарищества собственников недвижимости Наталья Верясова рассказала «Новому Дню», что еще несколько лет назад возле их дома стояли только старая песочница, одна лавочка, одна урна и старые полуразрушенные железные конструкции, достаточно опасные для детей. Затем жильцы увидели, что их соседи приняли участие в программе формирования комфортной городской среды, и взяли с них пример.

Как выглядит один из лучших дворов страны – RuTube

«Мы проголосовали и утвердили архитектурный проект, просчитали, сколько это будет стоить, потом с пакетом документов обратились в администрацию Железнодорожного района и администрацию города. Наш архитектурный проект понравился, нам его утвердили, и он был реализован. Появились спортивная площадка для детей разного возраста, детская площадка, ворк-аут, зона отдыха с зеленой елью, которую мы будем наряжать на Новый год. Также мы сделали роликовую дорожку для детей, в тени – зону отдыха для отдыха пенсионеров, кроме того, у нас есть собачья площадка», – говорила Наталья.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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