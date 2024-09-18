Ворк-аут, роликовые дорожки и площадка для собак: екатеринбуржцы получили 16 новых дворов (ФОТО)

В 2024 году в Екатеринбурге по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 16 дворов. Это стало возможным благодаря активности самих жителей и поддержке их инициативы со стороны администрации города.

Как рассказал «Новому Дню» сегодня во время пресс-тура замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко, благоустройство 16 дворов обошлось примерно в 260 млн рублей. Из них 220 млн – средства федерального, областного и муниципального бюджетов, еще около 40 млн рублей вложили сами собственники жилья. Большинство дворов уже сданы в эксплуатацию, кое-где, например, во дворах на улицах Менделеева и Уральской, работы планируется завершить в ближайшие дни – до 25 сентября.

Программа ФКГС в Екатеринбурге реализуется уже не первый год. За это время было благоустроено около 190 дворов. Продолжится эта реализация и в будущем. Владимир Гейко подчеркнул, что очень многое зависит от активности самих жильцов. Он напомнил: для того чтобы попасть в программу, надо провести общее собрание, двумя третями голосов принять решение об участии в ней, заказать и утвердить проект благоустройства, после чего передать его на рассмотрение в администрацию района или города.

Один из самых удачных примеров в этом году – новый двор многоэтажного дома № 21б по улице Пехотинцев. Член правления товарищества собственников недвижимости Наталья Вирясова рассказала, что еще несколько лет назад возле их дома стояли только старая песочница, одна лавочка, одна урна и старые полуразрушенные железные конструкции, достаточно опасные для детей. Затем жильцы увидели, что их соседи приняли участие в программе формирования комфортной городской среды, и взяли с них пример.

«Мы проголосовали и утвердили архитектурный проект, просчитали, сколько это будет стоить, потом с пакетом документов обратились в администрацию Железнодорожного района и администрацию города. Наш архитектурный проект понравился, нам его утвердили, и он был реализован. Появились спортивная площадка для детей разного возраста, детская площадка, ворк-аут, зона отдыха с зеленой елью, которую мы будем наряжать на Новый год. Также мы сделали роликовую дорожку для детей, в тени – зону отдыха для отдыха пенсионеров, кроме того, у нас есть собачья площадка», – рассказала Наталья.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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