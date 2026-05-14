Уральцы начали заменять обычный картофель фиолетовым

Владельцы приусадебных участков в Свердловской области начали иногда заменять традиционные сорта картофеля новыми, в том числе – с фиолетовыми клубнями.

Как рассказал на пресс-конференции директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин, уральские селекционеры вывели сорт картофеля для здорового питания – с фиолетовой мякотью и повышенным содержанием антиоксидантов. Сорт называется «Багира», он отличается высокой урожайностью – до 80 тонн с гектара, и прекрасными медицинскими свойствами.

Никита Зезин также рассказал, что еще один новый сорт картофеля – «Рой» – сейчас находится на государственном сортоиспытании. Он позволяет получать 70 тонн с гектара, устойчив к заболеваниям, в том числе к нематоде. Еще один сорт, «Аляска», уже завоевал популярность у уральцев.

Министр АПК Анна Кузнецова добавила, что в последние два-три года уральские аграрии стали чаще сажать ранние сорта картофеля, чтобы собрать первый урожай уже в июле и поставить его в торговые точки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

