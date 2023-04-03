Уральские ученые вырастили лечебный фиолетово-черный картофель (ФОТО)

Ученые из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый сорт картофеля с высоким содержанием антоцианов – сильных антиоксидантов, которые подавляют рост опухолей и благотворно влияют на организм человека.

Как сообщает пресс-службе центра, клубни этого сорта имеют мякоть темно-фиолетового цвета, поэтому ему дали название «Сапфир». Сейчас он проходит государственное сортоиспытание, после чего будет включен в реестр селекционных достижений РФ.

Новый сорт отличается не только необычным цветом и антиоксидантными свойствами, но и хорошей урожайностью – до 50 тонн с гектара (10-14 клубней на кусте), устойчивостью к болезням (рак картофеля, золотистая нематода, парша и другие), высоким содержанием сухих веществ и отличными вкусовыми качествами.

«Отечественных фиолетовых сортов картофеля сегодня немного, и по нашим исследованиям, новый сорт «Сапфир» опережает другие по ряду характеристик. Он выделен за высокую и стабильную продуктивность, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней и хорошие вкусовые качества. Его можно выращивать как на Урале, так и в средней полосе России, Сибири. Появится в продаже ориентировочно через 2-3 года», – пояснила Тамара Дергилева, один из авторов сорта «Сапфир», старший научный сотрудник Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН в Челябинске.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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