На Среднем Урале объявлена высокая опасность природных пожаров

Аномальная жара в Свердловской области создает риск природных пожаров. В отдельных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале), сообщает Уралгидрометцентр. Предупреждение действует с 15 по 19 мая.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на сегодняшний день в Свердловской области лесных пожаров нет. Однако с начала сезона зарегистрировано уже 50 возгораний, а площадь выгоревшего леса составила 477,54 га. Это самый большой показатель среди всех регионов Уральского федерального округа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

