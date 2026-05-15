В ЖК «Тринити» заканчивают остекление поврежденной части фасада

В жилом доме «Тринити», в который утром 25 апреля врезался беспилотник, продолжаются ремонтные работы. Сейчас рабочие завершают наружное остекление поврежденного фасада.

Напомним, всего в ЖК пострадали 26 квартир с 21-го по 31-й этажи. В шести квартирах потребовалось заменить входные двери. Еще 14 квартир были повреждены настолько, что проживание в них было небезопасным. Жильцам трех квартир предоставили временное жилье. В мэрию поступило более 35 заявлений о компенсации ущерба имущества. Все восстановительные работы в ЖК проводятся за счет бюджетных средств.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

