На пруду ВИЗа открыли купальный сезон

На Верх-Исетском пруду в эти выходные неофициально открылся купальный сезон. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в субботу и воскресенье температура воздуха в Екатеринбурге временами превышала отметку в 30 градусов, поэтому горожане массово устремились на берег пруда у яхт-клуба «Коматэк». Несмотря на то, что температура воды составляет всего 17 градусов выше ноля и купание в пруду Роспотребнадзором запрещено, желающие опробовать майскую воду все равно были – среди них как взрослые люди, так и подростки. Также открывали сезон сапбордисты. Однако большая часть отдыхающих просто принимала солнечные ванны и гуляла по прибрежной полосе.

Отметим, что жара простоит на Урале еще неделю, прогнозы синоптиков на июнь также сохраняют оптимизм – первый месяц лета обещает быть теплым.

Тем временем на Урале уже есть первые жертвы весенней воды – в выходные в Сухом Логу на реке погиб подросток.

Екатеринбург, Елена Васильева

