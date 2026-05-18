Вчера на реке Пушка в Сухом Логу утонул подросток. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

Сообщество «Типичный Сухой Лог» «ВКонтакте» пишет, что мальчику было 13 лет. «Надо бить во все трубы – лето еще не началось, а уже есть утонувший ребенок, это же страшно!!! Из года в год одно и то же! Родители, сто раз поговорите с детьми, что река – это опасно, контролируйте, где они, установите на телефон следилку, чтобы знать их местоположение в любой момент», – переживают сухоложцы.

Сухой Лог, Елена Владимирова

