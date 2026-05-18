Утонувший в Сухом Логу мальчик прыгал с друзьями с моста

В Сухом Логу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после того, как на местной реке утонул 13-летний мальчик.

Как сообщили в СУ СКР, во время купания в реке у мальчика возник спазм из-за холодной воды, и он не смог выплыть. При внешнем осмотре тела ребенка признаков криминальной смерти не имеется, телесных повреждений нет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал: «17 мая ребенок купался в акватории реки вместе со своими сверстниками, они пришли на висячий мост через реку Пышма и решили попрыгать. Мальчик 2013 года рождения прыгнул первый и не всплыл. Впоследствии водолазы достали тело мальчика. По имеющимся данным, семья на учете ПДН не состояла».

Сухой Лог, Елена Владимирова

