21 мая – День апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей

21 мая православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова – покровителя авторов, редакторов и издателей.

В христианстве апостол Иоанн Богослов – возлюбленный ученик Иисуса Христа и автор «Откровения Иоанна Богослова» (год рождения его неизвестен, умер в 101 г. н.э.). Житие Иоанна Богослова сделало его патроном всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству. Кроме писателей, редакторов, издателей, книгопечатников своим покровителем его считают книгопродавцы и работники бумажной промышленности.

Кроме того, считают, что молитва, вознесенная святому апостолу Иоанну Богослову, спасает от отравления, ведь и сам Апостол Иоанн, вызванный в Рим императором Домицианом, принял яд, который на него не подействовал.

В народе на Иоанна Богослова пахали землю под пшеницу, а в крестьянских семьях пекли пироги, которыми угощали странников и нищих.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube