«Ночь музеев» в Екатеринбурге посетили 83 тысячи человек

Организаторы «Ночи музеев» подвели итоги культурной акции в Екатеринбурге. В городе было открыто 95 площадок, их посетили в общей сложности 83 тысячи человек. Самым популярной локацией стал кластер Л-52, филиал музея истории Екатеринбурга. Эту площадку за один день посетили 10 600 зрителей.

Напомним, всероссийская акция «Ночь музеев» была посвящена Году единства народов и объединена темой «Родное». В Свердловской области организаторы также предложили площадкам отметить 40-летие уральского рок-клуба. В акции приняли участие музеи, галереи, выставочные пространства, два стадиона, а также объекты, куда в обычное время доступ для посетителей закрыт. Фоторепортаж с «Ночи музеев» можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

