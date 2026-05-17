Ностальгия по прошлому и новые открытия: как прошла «Ночь музеев» в Екатеринбурге

Тысячи екатеринбуржцев в субботу до поздней ночи гуляли по музеем, выставкам и необычным локациям. Хорошая погода способствовала новым открытиям. Так, в «Ночь музеев» можно было посетить закрытую часть Ботанического сада, окунуться в события XX века в «Центральном отеле», послушать уральский рок на открытой сцене и даже покататься на коньках на ледовой арене. Как прошла юбилейная культурная акция в Екатеринбурге – в нашем фоторепортаже.

Большинство музеев знакомили посетителей с постоянными экспозициями. Но часть площадок представили спецпроекты, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба или соответствующие общей теме акции «Родное». Новинкой «Ночи музеев-2026» стал фестиваль маршрутов, который объединил городские экскурсии с выездными турами одного дня. Посетить интересные места Екатеринбурга и узнать их историю можно и сегодня, рассказали организаторы акции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube