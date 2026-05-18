Стало известно, когда установят памятник режиссеру Балабанову в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга сообщили дату, когда будет установлен памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Скульптурную композицию откроют у Дворца молодежи 18 июня.

Автором памятника стал Мейрам Баймуханов. Он изобразил уральского режиссера сидящим в пустом грузовом трамвае. Стены и кабины вагона напоминают летопись и содержат отсылки к Свердловскому рок-клубу, знаковым кинокартинам и биографии Алексея Балабанова.

Решение увековечить память уральского режиссера приняли в августе прошлого года на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга. Алексей Балабанов родился в Свердловске, первый игровой фильм снял в 1985 году в возрасте 26 лет. Сценарий он написал всего за одну ночь. Малобюджетный фильм был снят в ресторане, в качестве камео в фильме играла рок-группа «Наутилус Помпилиус».

Всероссийскую известность Балабанову принес фильм «Брат» 1997 года. На следующий год режиссер поставил фильм «Про уродов и людей», снятый по сценарию, написанному им за пять лет до этого. В 2000 году на экраны вышел сиквел «Брата» – фильм «Брат-2», действия которого разворачиваются в Москве и США. Последняя картина режиссера «Я тоже хочу», снятая в 2012 году, осмысливала проблему ухода человека из жизни. В этом фильме Балабанов появился в эпизодической роли режиссера, погибающего в заключительной сцене, рассказали в пресс-службе мэрии.

Изначально памятник планировали установить к 18 мая – годовщине смерти Алексея Балабанова. Но затем дату перенесли на месяц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

