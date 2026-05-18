Осужден екатеринбуржец, похитивший 15-летнюю глухонемую девочку

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю Олегу Куклину, который похитил 15-летнюю глухонемую девочку и отвел ее к себе домой.

Напомним, резонансная история случилась 14 февраля 2025 года. Пьяный Куклин на парковке у дома № 147 на улице Куйбышева заметил девочку, которая сидела в припаркованном автомобиле. Мужчина открыл дверь, схватил девочку за руку и увел к себе домой. Мотив своего поступка Куклин пояснить не смог. Его жена отказалась впускать незнакомого подростка в квартиру. В результате девочке пришлось ночевать в подъезде. Утром следующего дня она самостоятельно пришла в аптеку, где ей помогли.

В суде Куклин вину не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в ИК строгого режима. Также суд взыскал в пользу потерпевшей 160 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

