Неадекватный мужчина задержан за похищение 15-летней глухонемой девочки

В Екатеринбурге всю ночь искали 15-летнюю глухонемую девочку, похищенную прямо из автомобиля отца. Сегодня утром ее нашли живой, подозреваемый задержан.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, сейчас девочку обследуют врачи, внешних признаков насилия у нее нет. «Гражданин, который увел ребенка, сыщиками уголовного розыска уже установлен и задержан, сейчас его допрашивают. Это местный житель по имени Олег, 1973 года рождения, находившийся в момент ЧП в неадекватном состоянии. Более подробные и точные обстоятельства происшествия с девочкой устанавливают угрозыск и коллеги из СКР», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что уже возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). «Вечером 14 февраля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 15-летней девочки в районе улицы Куйбышева в городе Екатеринбурге. По предварительным данным, ребёнка увёл незнакомый ей мужчина. Впоследствии девочка была найдена живой», – рассказал Шульга.

Ранее портал e1.ru писал, что мужчина похитил девочку с особенностями здоровья из автомобиля. Это случилось вчера примерно в 20:30, на ул. Куйбышева, 147. Вместе с отцом 15-летняя девочка подъехала к магазину, папа ненадолго зашел в помещение, а девочка осталась в машине. Когда отец вышел из магазина, то увидел, что дочери нигде нет. Он попросил администраторов камер наблюдения отследить, что произошло, пока его не было.

Оказалось, что неизвестный ему мужчина в спецодежде увел девочку. Она не сопротивлялась ему из-за особенностей развития.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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