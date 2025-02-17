Похитителя глухонемой девочки отправили под арест (ФОТО)

Суд отправил в СИЗО 51-летнего Олега Куклина, которого обвиняют в похищении 15-летней глухонемой девочки.

«Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 14 апреля 2025 включительно», – сообщили в пресс-службе облсуда. Зачем фигурант увел девочку, он объяснить не смог.

Фото: пресс-служба облсуда

Как уже сообщал «Новый День», девочка пропала в пятницу вечером. Ее отец зашел в магазин, оставив дочь в машине, а вернувшись, обнаружил, что она исчезла. Он попросил администраторов камер наблюдения выяснить, что произошло, пока его не было. Оказалось, что неизвестный ему мужчина в спецодежде увел ребенка. Она не сопротивлялась ему из-за особенностей развития.

Девочку нашли на следующее утро, когда она забежала в аптеку и попросила о помощи. Оказалось, что похититель привел ее к себе домой, но его жена приняла девочку за взрослую женщину и выгнала на улицу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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