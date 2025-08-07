Начался суд над уральцем, который похитил из автомобиля девочку-подростка

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении Олега Куклина, который увел девочку-подростка из автомобиля ее отца.

Его обвиняют по п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», сообщили в пресс-службе суда. Поскольку речь идет о ребенке, процесс будет закрыт от СМИ.

Как уже писал «Новый День», преступление было совершено вечером 14 февраля 2025 года. 15-летняя девочка с особенностями здоровья пропала из автомобиля отца, припаркованного на улице Куйбышева. Исследование записей с видеокамер показало, что девочку увел неизвестный мужчина.

Она нашлась на следующее утро: зашла в помещение аптеки на другом конце города и попросила о помощи.

Позже выяснилось, что похититель, Олег Куклин, вечером привел девочку к себе домой, но его жена ее выгнала. Ребенок провел ночь в подъезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube