Мэр Екатеринбурга сломал ногу во время игры

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сломал ногу во время игры в волейбол. Это произошло в минувшие выходные.

Как сообщает е1.ru, пока мэр работает из дома. «Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме», – пишет издание.

«Новый День» желает главе города скорейшего выздоровления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube