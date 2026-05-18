Мэр Екатеринбурга сломал ногу во время игры

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сломал ногу во время игры в волейбол. Это произошло в минувшие выходные.
Как сообщает е1.ru, пока мэр работает из дома. «Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме», – пишет издание.
«Новый День» желает главе города скорейшего выздоровления.
Екатеринбург, Елена Владимирова
