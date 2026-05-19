Глава Екатеринбурга не пришел на заседание думы, на котором перенесут День города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не приехал сегодня на заседание городской думы, в повестке которого стоит вопрос о переносе празднования Дня города на другую дату.

Как уже писал «Новый День», вчера стало известно, что в прошлые выходные Алексей Орлов сломал ногу, играя в волейбол.

Напомним, месяц назад комиссия по местному самоуправлению ЕГД одобрила инициативу о переносе даты празднования Дня города на первую субботу августа. С таким предложением в думу обратился мэр Алексей Орлов, а затем и городская общественная палата. Как отметил замглавы города Константин Шевченко, перенос праздника связан с погодными условиями – в начале августа на улице обычно теплее. Также в мэрии учли прошлогоднее предложение РПЦ перенести городской праздник на другую дату из-за Успенского поста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

