В Екатеринбурге перенесут День города на 1 августа

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы одобрила инициативу о переносе даты празднования Дня города на первую субботу августа. С таким предложением в думу обратился мэр Алексей Орлов, а затем и городская общественная палата.

Как отметил замглавы города Константин Шевченко, перенос праздника связан с погодными условиями – в начале августа на улице обычно теплее. Также в мэрии учли прошлогоднее предложение РПЦ перенести городской праздник на другую дату из-за Успенского поста.

«Решение отмечать День города в третью субботу августа было принято в 1987 году – и изначально не имело прямой связи с какой-либо исторической датой. Сотрудники музея истории Екатеринбурга провели исследование и выяснили: 1 августа 1723 года из Уктусского завода в строящийся Екатеринбург была переведена Горная канцелярия. Именно эта дата стала отправной точкой в истории города как развивающегося административного и промышленного центра Урала. Так как 1 августа может выпасть на любой день недели, предлагается отмечать День города в первую субботу августа, чтобы сделать празднование удобным для жителей», – рассказали в пресс-службе Екатеринбургской думы.

Отмечается, что речь идет только о переносе даты празднования Дня города. Исторический день рождения Екатеринбурга останется неизменным – 18 ноября.

Комиссия поддержала инициативу и вынесла ее на думу. Окончательно вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании 21 апреля. Если депутаты одобрят решение, то в 2026 году День города в Екатеринбурге будет отмечаться 1 августа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

