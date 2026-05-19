Кубок выпускников КВН в этом году перенесли из Екатеринбурга в Абхазию

В этом году Екатеринбург не будет принимать (и оплачивать из областного бюджета) ежегодную игру «Встреча выпускников КВН». Впервые с 2019 года мероприятие состоится в другом месте. Как сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на пресс-службу АМИК, игра-концерт пройдет в Сухуми (Абхазия). «Встреча выпускников КВН» может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге, все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие поступят предложения», – добавили в АМИК.

Напомним, в сентябре 2017 года прошли первые игры КВН на Кубок губернатора Свердловской области: в этих соревнованиях участвуют в основном начинающие команды.

С 2019 года в Екатеринбурге проходят также «Встречи выпускников КВН», которые собирают чемпионов Высшей лиги – по договоренности тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева с президентом клуба Александром Масляковым. За шесть лет на это коммерческое мероприятие из бюджета Свердловской области было потрачено почти 160 млн рублей.

14 марта 2025 года Евгений Куйвашев подписал последнее распоряжение «Об организации и проведении в 2025 году конкурсного выступления команд КВН на кубок губернатора Свердловской области». Через две недели президент России уволил Куйвашева и назначил врио губернатора Дениса Паслера. Паслер признал утратившим силу распоряжение о проведении кубка.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube