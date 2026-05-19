В Екатеринбурге побит температурный рекорд

Вчерашний день стал самым теплым 18 мая за всю историю метеонаблюдений в Екатеринбурге.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», дневной максимум в городе составил +30,2 °C, ночной минимум +14,1°, среднесуточная температура – 23,3 градуса тепла, что на 11,2° выше нормы.

Сегодня днем в Екатеринбурге еще будет жарко, но уже к ночи на среду регион окажется на восточной периферии антициклона, по которой на юг распространяется холодный воздух. В северной половине области пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами.

21 мая будет прохладно, ночью на севере, а также в горной зоне области может похолодать до 0°. Однако похолодание будет кратковременным, 22 мая снова потеплеет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

