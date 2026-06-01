Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений

Прошедшая весна в Екатеринбурге стала четвертой в списке самых теплых весенних сезонов за всю историю метеорологических наблюдений в городе. Средняя температура трех календарных месяцев (март, апрель, май) составила +7 °С, что на 2,6° выше климатической нормы. За сезон выпало 86 мм осадков – это 84% от нормы (102 мм). О погодных итогах весны-2026 сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

По наблюдениям Уралгидрометцентра, самые теплые весенние сезоны в уральской столице были в 2023 году (средняя температура +7,8°), в 1995 году (+7,7°) и в 2020 году (+7,1°).

Напомним, самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая, когда столбик термометра днем достиг отметки +30,2 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

