Заканчивается прием заявок на участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург»

У желающих принять участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» осталось меньше двух недель, чтобы отправить заявки – их принимают до 1 июня.

В администрации города напомнили, что попробовать свои силы могут незамужние жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 см.

Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек, до финального шоу дойдут 16 из них. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал пройдет во время празднования Дня города, победительницу выберут на главной сцене.

Заполнить анкету можно на официальном сайте конкурса. Напомним, с этого года День города будут отмечать в первую субботу августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

