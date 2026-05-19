В Екатеринбурге перенесли День города

Екатеринбургская дума перенесла празднование Дня города на первую субботу августа (раньше основные торжества проходили в третью субботу августа).

За перенос проголосовали 27 депутатов из 29 присутствующих, двое воздержались.

Напомним, в прошлом году архимандрит Гермоген (Еремеев) предложил перенести празднование Дня города, так как оно приходилось на дни Успенского поста. Священник заявил, что «чисто по-человечески» ему бы тоже хотелось поучаствовать в каких-то праздничных городских мероприятиях, но он не может делать этого в пост, когда верующим предписано воздерживаться зрелищ и развлечений. Предложение поддержала городская Общественная палата и профильная комиссия думы.

В пресс-службе ЕГД рассказали, что недавно сотрудники музея истории Екатеринбурга провели исследование и выяснили: 1 августа 1723 года из Уктусского завода в строящийся Екатеринбург была переведена Горная канцелярия. Именно эта дата стала отправной точкой в истории города как развивающегося административного и промышленного центра Урала. Так как 1 августа может выпасть на любой день недели, в думу внесли предложение отмечать День города в первую субботу августа. В 2026 году 1 августа приходится как раз на субботу.

Как уже писал «Новый День», решение отмечать День города в третью субботу августа было принято в 1987 году – и не имело прямой связи с какой-либо исторической датой.

Отмечается, что речь идет только о переносе даты празднования Дня города. Исторический день рождения Екатеринбурга останется неизменным – 18 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube