Пострадавшим от неадекватных соседей заблокировали аккаунт

Аккаунт Елены и Станислава Липняговых, родителей двух незрячих девочек, пострадавших от неадекватного поведения соседей, блокируют в запрещенной соцсети. На него массово жалуются недоброжелатели, из-за чего часть функций отграничена (Липняговы не могут отвечать на сообщения, комментарии), прежде аккаунт был вообще заморожен, но им удалось добиться разблокировки.

Напомним, скандал разразился в начале мая – тогда родители двух незрячих девочек опубликовали видео с камер наблюдения и показали, в какой кошмар превращают их жизнь соседи, заехавшие на этаж. Они устанавливают препятствия для детей, стучат в стену, которая как раз выходит в их спальню, а также систематически шумят. В одну из ночей родители девочек попросили быть потише – и были за это избиты.

История получила сильный резонанс. «Нам удалось добиться отмены незаконного прекращения уголовного преследования в отношении второго участника. Человека необоснованно перевели в статус свидетеля – теперь это решение отменено», – рассказали Липняговы.

Также они отметили, что «соседи, которые системно травили нашу семью, исчезли».

«В отношении одного из соседей Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело – по факту хулиганства», – поделились Елена и Станислав.

При этом они подчеркнули, что по факту побоев и хищения ситуация не сдвинулась. «В деле появились новые обстоятельства. Мы готовим дополнительные заявления и будем добиваться их оценки. Мы видим, как система может работать – но также видим, где она продолжает бездействовать», – добавили они.

Екатеринбург, Елена Сычева

