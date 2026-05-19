Директора УК, по вине которого снег упал с крыши на коляску с ребенком, приговорили к штрафу

Ревдинский городской суд вынес приговор директору управляющей компании «Уют» Сергею Калугину – его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как уже писал «Новый День», 16 марта около 19:00 с жилого дома № 31 по улице Чехова в Ревде обрушился снег. В это время под козырьком подъезда стояла семейная пара с коляской, в которой лежала их 9-месячная дочка. Родители быстро среагировали и отдернули коляску под козырек подъезда, тем не менее, ребенок получил ушибы мягких тканей головы, ссадины. После консультации травматолога девочку и маму отпустили домой.

По версии прокуратуры, снег упал с крыши из-за бездействия директора УК.

Калугин полностью признал вину, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке, то есть без представления сторонами доказательств.

Еще до суда директор УК выплатил семье пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Ревдинский городской суд назначил Сергею Калугину наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. С учетом времени нахождения Калугина под стражей суд сразу снизил штраф до 150 тыс. рублей.

Ревда, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

