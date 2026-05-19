Главный вход в мэрию Екатеринбурга закрыли (ФОТО)

Главный вход в администрацию Екатеринбурга временно закрыт после частичного обрушения элементов фасада здания. Территория возле входной группы огорожена, а колонны затянуты строительной сеткой.

Чиновники и посетители теперь могут попасть в мэрию только через боковые входы – со стороны улицы 8 Марта и переулка Банковский.

Напомним, в пятницу с фасада мэрии упало несколько кирпичей. Обвалилась часть парапета одной из колонн.

В пресс-службе администрации сообщили, что ремонтные работы начнутся, как только Управление Госохраны памятников выдаст разрешение (поскольку здание мэрии является памятником архитектуры). Ремонт фасада планируется завершить до 3 августа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

