В мае огурцы на Урале подешевели на треть

Стоимость огурцов в Свердловской области в мае снизилась на 34,6%. Жители региона обеспечены огурцами и помидорами российских ранних сортов, сообщили в ДИПе.

«Традиционно в мае-июне цены на овощи закрытого грунта снижаются, так как начинаются поставки от производителей из южных регионов России. Благодаря теплой весне урожай ранних сортов поступил в продажу раньше обычного. Наши местные производители также ежегодно выращивают свыше 8,6 тысячи тонн огурцов и 10,3 тысячи тонн помидоров. Вся продукция реализуется на территории области. Дефицита этих овощей в регионе нет», – сказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Напомним, только за прошлую неделю свежие огурцы стали дешевле на 15% и стоят теперь в среднем 147 рублей за килограмм. Помидоры подешевели на 12% – 261 рубль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

