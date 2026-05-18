На Урале резко подешевели огурцы и помидоры

В Свердловской области продолжают снижаться цены на свежие овощи.

Как сообщает Свердловскстат, свежие огурцы за неделю стали дешевле на 15% и стоят теперь в среднем 147 рублей за килограмм. Помидоры стали дешевле на 12% – 261 рубль.

Как уже писал «Новый День», в целом по России огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за апрель – цены на них снизились на 15% и составили в среднем 193,7 рубля за килограмм. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года цены на огурцы также упали – на 4,5%. Также по итогам апреля в рейтинг продуктов, цены на которых упали больше всего, вошли помидоры и бананы. Цены на них снизились на 3,2 и 2,4% соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

