В Свердловской области пропал мобильный интернет

В городах Свердловской области уже несколько дней с перебоями работает мобильный интернет. В некоторых районах он отсутствует полностью, жители жалуются, что даже сайты из «белого списка» не работают.

Проблемы начались еще на прошлой неделе. В субботу, 17 мая, в регионе был объявлен режим угрозы БПЛА, который продлился около 40 минут. Но после этого мобильный интернет в малых городах практически исчез, причем у абонентов всех операторов связи.

Жители массово жалуются в комментариях на официальных страницах в сетях губернатора Дениса Паслера. «А какой очень умный человек принял решение о включении белых списков? Он головой не думал, явно! Связь не работает! Сайты и приложения магазинов, предприятий не работают! Вы и так гробите малый бизнес, так еще и отключением интернета решили добить?! Браво», – возмущается один из подписчиков.

Судя по сообщениям жителей, мобильного интернета нет в Сысертском районе, Ревде, Арамили, Невьянске. При этом в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле связь работает исправно. ЦУР на жалобы подписчиков губернатора отвечает одной фразой: «Временное ограничение и замедление мобильного интернета в некоторых регионах Свердловской области может быть связано с мероприятиями, проводимыми для усиления безопасности».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

