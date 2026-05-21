«Нагибать всю страну из-за сотни прилетов – чрезмерно», – политтехнолог об отключении мобильного интернета

Уже почти неделю жители Свердловской области жалуются на отсутствие мобильного интернета и пишут гневные сообщения в телеграм-канал губернатора Дениса Паслера. Люди не понимают, почему их лишают привычных повседневных вещей. На эту же тему рассуждает в своей колонке политтехнолог Александр Ханин.

«Провел пять дней в городе, где нет мобильного интернета. Совсем. Никакого. И даже СМС отправляются через раз. Нет возможности использовать привычные приложения, в частности навигатор, не работают платежные системы, заплатить по СБП не получается, официанту оставить чаевые без наличных никак, электронный школьный дневник не работает, на прием к врачу не записаться, сосканировать куар можно, а перейти дальше на сайт того же ПГ ЕР – нет, нет, нет. Старушки стоят в отделении банка в очереди, снимают наличные. Нет худа без добра, конечно, школьники переходят улицу без телефонов в руках, самокатов и каршеринга не видать. Если бы на территории этого города я захотел бы запустить дрон, я бы не смог. Это радует.



Ходил пешком, такси не вызвать. Взял «Яндекс зарядку», не смог сдать, станции не работают. Заглянул в местное отделение партии, вайфай под паролем, пароль не дали, чая не налили. Хотя в целом горожане не унывают, что-то копают, кого-то сажают. Я впечатлен, дорогие москвичи, я впечатлен.



Работа в бизнесе научила меня принимать риски и учитывать допустимые потери. Работал я как-то в Нижнем Тагиле. Начал выборную кампанию активно, тем более что запрягали медленно, тормозило финансирование – я потратил 1,5 млн рублей из своего кармана. Обычное для меня дело, я как-то выше в блоге описывал эту ситуацию. Однако государственное предприятие УВЗ, нанявшее меня на работу, отказалось расходы эти компенсировать. Ответственные работники намекнули, в шутку или нет, что надо было смету с министром обороны согласовывать, но я тогда полагал, что у министра достаточно других дел поважнее. И сейчас так полагаю. Судиться с дураками я не стал, сочинил пару смешных и обидных анекдотов, нарисовал шарж на мотив художественного фильма «Белое солнце пустыни» и на этом с обидчивыми танкостроителями дела закончил. Надеюсь, на борту какого-нибудь из Т напишут когда-нибудь титановыми белилами «собран, в том числе, на деньги журналиста и политтехнолога». Я был в начале 90-х на пробном заезде в Челябинском танковом училище. Еще до того, как меня отправили коком на флот. Мне тогда очень понравилось грозная боевая машина, а стрельба из пулемета на башне до сих пор остается в топе жизненных воспоминаний. Надеюсь. Осознают. Напишут.

Мне кажется, что без внятного публичного пояснения нагибать всю страну, все 146 млн граждан, из-за сотни прилетов несколько чрезмерно. Какая крамольная мысль вас посетила, Александр Алексеевич, скажете вы. Что нам мешает, возражу я, если мы не можем накрыть железным куполом Россию – Россия страна большая, а куполов мало, отчего не накрыть железным куполом Украину? Почему глушить интернет здесь, а не там? Спутники вон они, как на ладони. Высыпал из иллюминатора МКС ведро болтов, и халява закончилась. Про сопутствующий ядерному взрыву электромагнитный импульс (EMP) я расскажу вам в другой раз. Кстати, одним из аргументов в пользу применения ТЯО на текущей арене боевых действий является поражающий эффект EMP – все мобильные, дроны, вся связь и все коммуникационные системы типа «дельта» станут враз «кирпичами». Я более чем уверен, что объектом хвастовства Трампа в операции «укради президента Венесуэлы» является оружие, генерирующее электромагнитный импульс. Этим, кстати, объясняется, почему несколько десантных вертолетов в итоге не взлетело. EMP не только временно глушит связь, но и портит структуру полупроводниковых чипов. Компьютеры «глупеют», Скайнет отказывается захватывать власть. Электромагнитный импульс никак не влияет на людей.

У Министерства обороны есть дела и поважнее. Риски и допустимые потери, друзья.

Да, жизни ценны всех и каждого. Да, возможно, без отключения передачи электронных данных внутри страны прилетать начнут точнее. Да, с нами воюют, и мы воюем. Да, мы приносим в жертву товарооборот, экономику и жизненный уклад. Украинство и украинский терроризм – это паразитарная инфекция, а государство действует, как в пандемию, – ограничивает нашу жизнь.

Вместо того чтобы мобилизовать и экономику, и людей в ограничение жизни там, где русским не рады.

Давайте все же воевать и сбивать военное военным, пусть даже особо опасным военным, а не гражданским жизненным укладом. Не возвращением глубинной России в глубокий прошлый век. Я давно готов ежемесячно отдавать часть с карточки на нужды Министерства обороны, но чтобы зарплата у меня там появлялась, увы, мне нужен мобильный интернет, или я должен понизить свою квалификацию до камбуза и каши комбинированной. Может быть, это и есть цель тех, кто желает зла моей стране.

Как-то так».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

