Хедлайнерами фестиваля «Читай, Екатеринбург» станут писатели Алексей Сальников и Яна Вагнер

В Екатеринбурге проходит фестиваль «Читай, Екатеринбург!» в рамках Всероссийского библиотечного конгресса. Основной площадкой станет Литературный квартал, где запланировано более 80 мероприятий для любителей книг и чтения. Организаторы рассказали о главных звездах фестиваля. Они выступят сегодня, 20 мая.

Как сообщила главный библиотекарь Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Ксения Кузнецова, в Литературном квартале в 16:00 состоится паблик-ток с уральскими авторами Алексеем Сальниковым, Маргаритой Ронжиной, Натальей Бакировой, Марией Аксеновой. Тема беседы обозначена как «Пересобираем Урал: как географическое влияет на литературное». Чуть позже, в 18:00, на главной сцене Литквартала пройдет творческая встреча с писательницей Яной Вагнер, автором бестселлеров «Вонгозеро», «Живые люди» и «Тоннель». Она расскажет о том, как создавать популярные книги, и чем стала литература в современном мире.

Параллельно в библиотечном центре на ул. Антона Валека, 12, в 17:00 состоится презентация романа «Парадокс Тесея» молодой писательницы Анны Баснер. Ее книга рассказывает о питерских реставраторах, которые решили создать подпольный реставраторский кружок. В 19:00 в библиотеке выступят писатель, критик, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский и поэт и прозаик Екатерина Барбаняга. Они расскажут, как жанр биографии стал популярным в современной литературе. Как отметила на пресс-конференции Екатерина Барбаняга, когда писатель берется писать про другого писателя, он словно проживает чужую жизнь и полностью погружается в другое время. На встрече будет живое общение с посетителями, а авторам интересных вопросов вручат подарки.

Фестиваль «Читай, Екатеринбург» продлится по 22 мая. В программе – лекции, бесплатные экскурсии по историческому центру и мини-спектакли.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

