В екатеринбургском метро запустили «книжный экспресс»

В метрополитене Екатеринбурга появился необычный литературный состав. Он состоит из четырех вагонов, каждый из которых посвящен одной эпохе и связан с уральскими писателями. Так, первый вагон рассказывает о биографии и творчестве Павла Бажова, второй посвящен Дмитрию Мамину-Сибиряку, третий – Владиславу Крапивину, а четвертый – литературному критику Виссариону Белинскому.

Запуск «книжного экспресса» приурочен к Всероссийскому библиотечному конгрессу, который сейчас проходит в Екатеринбурге. В уральскую столицу съехались около двух тысяч специалистов библиотечной отрасли из большинства регионов России, а также из Китая, Индии, Абхазии, Азербайджана, Армении и других стран. Параллельно в городе проходит фестиваль «Читай, Екатеринбург!» с участием известных писателей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

