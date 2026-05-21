Назначен первый заместитель министра финансов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Владимира Поливьянова на должность первого заместителя министра финансов региона с 21 мая 2026 года.

Как сообщили в ДИПе, Владимиру Поливьянову 46 лет, он кандидат экономических наук, стаж финансовой работы – 23 года, из которых более 10 лет – в банковской сфере. С 2018 года работает в отрасли государственных финансов и занимает пост заместителя министра финансов Свердловской области.

Работа Владимира Поливьянова связана с построением системы контроля за своевременным поступлением доходов в бюджет, мобилизацией доходов, взысканием дебиторской задолженности по неналоговым платежам.

Напомним, до 27 января пост первого замминистра финансов в течение многих лет занимала Светлана Климук. В этом году она ушла на заслуженный отдых. Климук проработала в министерстве почти 40 лет и сверстала 26 годовых бюджетов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

