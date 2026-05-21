российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Назначен первый заместитель министра финансов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Владимира Поливьянова на должность первого заместителя министра финансов региона с 21 мая 2026 года.

Как сообщили в ДИПе, Владимиру Поливьянову 46 лет, он кандидат экономических наук, стаж финансовой работы – 23 года, из которых более 10 лет – в банковской сфере. С 2018 года работает в отрасли государственных финансов и занимает пост заместителя министра финансов Свердловской области.

Работа Владимира Поливьянова связана с построением системы контроля за своевременным поступлением доходов в бюджет, мобилизацией доходов, взысканием дебиторской задолженности по неналоговым платежам.

Напомним, до 27 января пост первого замминистра финансов в течение многих лет занимала Светлана Климук. В этом году она ушла на заслуженный отдых. Климук проработала в министерстве почти 40 лет и сверстала 26 годовых бюджетов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Финансы,